Eleonora Pedron e Tommy Vee, guarda che coppia a sorpresa

Chissà se sarà l'uomo della sua vita, intanto però Eleonora Pedron fa coppia con Tommy Vee , deejay ed ex gieffino, che le ha rubato il cuore a Ibiza. “Stiamo bene, è nata una bella sintonia” racconta la ex Miss Italia ed ex di Max Biaggi , pizzicata dal settimanale Chi con Tommaso Vianello in barca in atteggiamenti inequivocabili. Si conoscevano già, ma sull'isola delle Baleari è scattata la scintilla.

Eleonora usciva da un periodo di singletudine, dopo l'addio a Daniele Conte, fratello dell'ex ct della Nazionale. La storia tra loro è finita male, visto che la reginetta di bellezza dice: “Lui non era ancora pronto per una come me”. Poi è sbarcata ad Ibiza con i figli e ha incontrato Tommy. Lo ha frequentato da sola e ci tiene a precisare: “Nessuna presentazione ufficiale, non scherziamo. Quando succederà, sarà perché ho incontrato l'uomo della mia vita”.



“Eleonora è famosa nel suo mondo e io tifo per lei perché oltre a essere bellissima è anche molto simpatica. Io resto nel mio, faccio il deejay e va bene così. Ma con lei accanto è meglio” ha detto l'ex concorrente del Gf4. Da Ibiza si sono spostati a Formentera per gli impegni di lavoro del deejay, poi lui è ripartito e lei è rimasta con la musica nel cuore.