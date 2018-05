Eleonora Pedron e Nicolò De Vitiis, avvinghiati sul treno

Fanno coppia fissa da pochi mesi, ma tra loro la passione è già alle stelle. Dopo le foto che li ritraevano sotto casa, in momenti diversi, eccoli finalmente insieme mentre si baciano in treno. Eleonora Pedron ha trovato l'amore con Nicolò De Vitiis, 8 anni meno della ex Miss Italia. La ex di Max Biaggi e la Iena sono stati fotografati dal settimanale Chi, in edicola da mercoledì 30 maggio, sul treno da Milano a Roma.