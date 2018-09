Eleonora Pedron e la Iena, vacanze in famiglia: guarda le foto a Formentera

Dopo i Ferragnez e Satteng, arrivano i DePedroniis. E' lo stesso Nicolò De Devitiis, di professione Iena, a creare il nomignolo per lui e la compagna Eleonora Pedron. La coppia dopo aver girato per mare e monti durante l'estate, ora è spiaggiata a Formentera con i figli della ex Miss Italia. Girano a bordo di una jeep arancio: lei scapigliata e sensuale siede dietro di lui e nelle storie Instagram sorride bellissima.