Eleonora Pedron è innamorata di una Iena

Lui è partito in sella a una bici e in pochi anni si è conquistato uno spazio sempre maggiore in tv. Dicono che diventerà molto famoso. Lei ha iniziato calcando la passerella di Miss Italia e vincendo la corona di reginetta. E' stata con Max Biaggi da cui ha avuto due figli e ora ha fatto breccia nel cuore di Nicolò De Vitiis, 27 anni. Eleonora Pedron, 35, e l'inviato de Le Iene fanno coppia fissa da tre mesi e Novella 2000 li ha pizzicati...

Pare che la scintilla tra i due sia scoccata durante una cena tra amici. Alla presenza di Tommaso Paradiso e dei The Giornalisti. Il feeling è stato immediato e nelle foto del settimanale si vede Nicolò che porta a casa piumone e lenzuola ed Eleonora che dall'appartamento esce elegantissima pronta per un evento di moda. Pare che la Iena abbia conquistato anche i figli della Pedron, Ines e Leon, che la ex reginetta ha avuto da Biaggi. Lei di recente ha detto di essere in pace con se stessa e di volersi godere i figli a tempo pieno “riuscendo a mantenere spazi per fare ciò che vuole”...