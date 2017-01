Eleonora Pedron: "Con Daniele Conte ho ritrovato il sorriso"

Accanto a Daniele sono davvero felice. Con lui ho ritrovato il sorriso dopo un periodo buio. Sto bene e sono felice". Eleonora Pedron, ex miss Italia che vediamo la domenica pomeriggio in tv a parlare di calcio, commenta al settimanale Chi il suo amore per Daniele Conte, fratello del ct della Nazionale.

La coppia ha fatto la sua prima uscita pubblica all'evento benefico "Never give up" a Milano. I due si frequentano dalla scorsa estate, poco prima che l'ex miss Italia ufficializzasse la sua separazione dal campione di motociclismo Max Biaggi, dal quale ha avuto due figli, Leon Alexandre e Inés Angelica.



"Ho ripreso in mano la mia vita – ha detto Eleonora - Per ora continuo a vivere a Montecarlo, per i miei figli, che devono finire le scuole: ma il mio, il nostro futuro, potrebbe essere a Milano. Quando cambi vita devi dare uno strappo totale ed è quello che mi sta succedendo: in amore grazie a Daniele, nel privato grazie a un coraggio che non sapevo di avere".