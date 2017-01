Eleonora Pedron bacia Daniele Conte: Max Biaggi è già un capitolo chiuso

Halloween in salsa romantica e passionale per Eleonora Pedron e Daniele Conte. La nuova coppia, pizzicata dal settimanale Chi, è uscita più che allo scoperto nella notte più horror dell'anno. I due, truccati come i protagonisti di "Arancia Meccanica" si sono lasciati andare a baci ed effusioni ad una festa organizzata al ristorante "One Apple" (di cui Conte è proprietario). Sulla loro relazione non ci sono più dubbi...

Di dubbi in realtà non ce ne sono mai stati, sin da quando la notizia è venuta alla luce (Chi del 4 novembre, ndr). La sexy ex reginetta di bellezza e il fratello di Antonio Conte, ct della Nazionale, si sono conosciuti a Montecarlo, dove la Pedron viveva con Max Biaggi e i due figli e dove Daniele ha un altro ristorante della stessa catena la "One Apple". E pare sia stato subito colpo di fulmine. Da quanto duri la relazione non è chiaro, certo è che da quando la rottura tra l'ex Miss Italia e il motociclista è ufficiale i due non hanno perso tempo. Ma mentre Eleonora gioca già a carte scoperte il suo Jolly, la presunta nuova relazione sentimentale di Biaggi, con la cantante Bianca Atzei per ora resta ancora nel limbo del "si dice"... Staremo a vedere.