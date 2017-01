Eleonora Berlusconi, che fisico da pin up!

Vacanze di Natale nella villa caraibica di papà Silvio Berlusconi ad Antigua per i figli dell'ex premier la bella Eleonora, che sfoggia un fisico da pin up e Luigi, come mostra il settimanale Chi. Con loro i rispettivi fidanzati, il modello inglese Guy Binns e Federica Fumagalli. Tutti bellissimi e in super forma per una... luna di miele anticipata.