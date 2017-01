Eleonora Abbagnato, che pancino trasparente!

11:11 - Pancino trasparente in bella vista per Eleonora Abbagnato. All'inaugurazione di uno store romano al fianco del marito, il calciatore Federico Balzaretti, l'étoile ha mostrato le sue dolci curve. Avvolta da una camicia in voile nera ha lasciato intravedere il reggiseno a fascia in pizzo e il pancino nudo. Già genitori di Julia, 2 anni e mezzo, aspettano Gabriel per gennaio.

Il maschietto che porta in grembo la ballerina sarà il primo di casa Balzaretti. Infatti il calciatore è già papà di Lucrezia, 8 anni, e Ginevra Ludovica, 7, nate da una precedente relazione. Sposato con Eleonora dal 2011, Federico dopo la nascita di Julia, avuta dall'étoile, aspetta l'arrivo di Gabriel, previsto per il nuovo anno. La scelta del nome pare sia dettata dalla piccolina di casa, rimasta influenzata dall'attore Gabriel Garko in tv.