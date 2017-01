Elena Santarelli, shooting e balletto social

11:31 - Un piccolo assaggio di quella che si prospetta essere una campagna pubblicitaria molto sensuale. Su Instagram Elena Santarelli posta il primo scatto del suo shooting in lingerie mettendo a nudo la sua femminilità. Davanti all'obiettivo evidenzia addominali super scolpiti mentre le gambe toniche si muovono a ritmo di musica. E tra un cambio e l'altro mette in mostra le sue doti canore...

E' bella e simpatica la moglie di Bernardo Corradi, che durante il nuovo servizio fotografico di Infiore posa contro una parete in slip e reggiseno muovendo le sue curve come una vera professionista. Ventre ultra piatto, gambe scolpite e décolletté strizzato infuocano il set.



Ma la sua performance non finisce qui... con indosso una vestaglia in raso da cui si intravede una sexy sottoveste, interpreta egregiamente “Magnifico” la canzone di Fedez e Francesca Michielin. Su Instagram i follower si dividono di fronte al simpatico siparietto. Chi ha poco senso dell'umorismo le fa qualche appunto, molti si complimentano, se non altro per la voglia di sorridere.