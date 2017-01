Elena Santarelli, pancione nudo al sole

Vitamina D pura", così Elena Santarelli, incinta del suo secondo figlio da Bernardo Corradi, si mette in giardino in bikini col pancione in bella vista per prendere il sole (vitamina D, appunto). E i follower si scatenano. Quel due pezzi nero che a malapena contiene le forme esplosive della ex naufraga provocano i commenti dei fan. Non fa freddo?

Una gravidanza vissuta in tempo reale, quella di Elena che fotografa la crescita del suo pancione passo dopo passo. Mammina a tempo pieno e moglie premurosa dell'ex calciatore Bernardo Corradi, la Santarelli tiene informati i suoi follower su ogni suo movimento. Si tiene in forma con la palestra e il pilates, non si fa mancare sedute nelle spa e piscine rilassanti. Il fisico è perfetto, ma la showgirl lamenta di avere smagliature e cellulite: "Sono una cartina geografica. In gravidanza poi non ti dico... sono dotata anch'io di smagliature e cellulite ;-) sono umana tesoro, e gli ormoni non me fanno ciao, me abbracciano proprio le cosce". La sua gravidanza è agli sgoccioli e tra poco Elena partorirà una sorellina per Giacomo.