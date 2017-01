Elena Santarelli, nel selfie allo specchio spunta... il pancino

Elena Santarelli mostra il pancino in un selfie allo specchio dopo una lezione di nuoto. Raggiante in costume da bagno intero, la showgirl mostra orgogliosa il ventre rotondo. La sua bambina nascerà a marzo, ma Elena non rinuncia a tenersi in forma e tra una seduta di pilates e danza, in cui mostra sempre la pancia scoperta, condivide con i fan la gioia per la sua attesa.