Elena Santarelli mostra le gambe nude in un momento di relax

12:40 - Immagine in bianco e nero per Elena Santarelli che, chiusa in camerino, immortala le sue affusolate gambe nude appoggiate alla specchiera. Impegnata a teatro con "Quando la moglie è in vacanza", si concede qualche momento di relax in solitudine evidenziando le sue splendide forme.

Tanta ginnastica, tra corse ed esercizi in palestra, e una sana cucina (con qualche lecito sgarro) fanno del corpo di Elena un vero spettacolo della natura. Basta ammirare le sue gambe nude per credere.



Addominali scolpiti e sedere che sfida la legge di gravità è quanto possiamo ancora ammirare sfogliando il suo social. Quelle impercettibili smagliature sulle gambe che tempo fa svelò con simpatia sempre su Instagram non si vedono più e così pure quella leggera cellulite che solo lei notò mentre correva. Elena a noi pare sempre bellissima.