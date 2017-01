Elena Santarelli, le prime immagini a spasso con la piccola Greta

Primi scatti per mamma Elena Santarelli e la sua piccola Greta , nata il 26 marzo. A pubblicarli in esclusiva è il settimanale " Chi " in edicola mercoledì. La showgirl è fotografata al parco con il marito Bernardo Corradi e il figlio Giacomo . "La nascita di questa bambina ha completato le nostre vite - ha detto la Santarelli alla rivista diretta da Alfonso Signorini -. Giacomo ci ha stupiti, è un fratello maggiore tenerissimo. È un periodo meraviglioso".

Per Elena è un momento raggiante. "La mia vita era già bella, ci mancherebbe, e non mi posso lamentare - racconta -, ma Greta ha completato il quadro che immaginavo da bambina. Lo ha riempito con colori più belli. Quelli che custodivo nei miei sogni".



Un vero e proprio sogno realizzato anche se, per sembrare in una pubblicità, manca ancora qualche piccolo dettaglio... "Manca solo un labrador e la casa in campagna e poi siamo ci siamo...".