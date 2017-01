Elena Santarelli: grassa e magra, scatti a confronto sui social

10:21 - Nove chili persi in un mese grazie a delle pillole miracolose. Sarebbe questo il segreto della linea perfetta di Elena Santarelli. Tutta una bufala naturalmente, come ci tiene a sottolineare la showgirl stessa, che su Instagram posta le foto della "truffa" ai suoi danni, due scatti a confronto (grassa e magra) di cui uno falso, pubblicati su Facebook per una pubblicità non veritiera: "Ragazze non credete a queste pillole miracolose...", scrive.

Nello scatto "falso" una ragazza in bikini con evidenti problemi di sovrappeso a cui è stato "aggiunto" con un ritocco il viso della showgirl e nell'altro la Santarelli in splendida forma, come sempre del resto. "C'è’ una tizia su Facebook Che dice Che ho perso 9kg con delle pillole miracolose…ovviamente non ho mai preso delle pillole e la tizia e’ una mitomane. ragazze non credete a queste pillole miracolose (andate da un dietologo se proprio volete dimagrire) a me viene da ridere.. #pazzie", commenta.



E poi negli scatti successivi aggiunge: "Magari ora capite meglio…perché qualcuno ancora non ha Capito ,la prima foto e’ un fotomontaggio,la seconda e la terza sono vere..cioè sono IO!la tizia sostiene Che io grazie a queste pillole miracolose sono diventata cosi perdendo 9kg…la mia forma fisica e’ frutto di sacrifici e buona alimentazione e tanta sana felicita’.quando voglio dimagrire non uso questi mezzi…mi rivolgo a personale specializzato e competente ;-)…questa chiamasi búfala".



Sana alimentazione e tanto allenamento, come dimostra in moltissimi scatti precedenti. Solo questo quindi è il segreto della forma perfetta di Elena Santarelli.