Elena Santarelli: "Ecco la mia pancia molle post partum"

Tre giorni dopo la nascita di Greta Corradi , Elena Santarelli è in gran forma e cinguetta scatenata: “Vorrei rincuorare tutte le neomamme che la pancia non mi è sparita come molti pensano ed hanno anche scritto... a noi ragazze del mondo dello spettacolo sparisce subito la pancia dopo il parto? Siamo tutte uguali, siamo tutte mamme con e senza pancia molle ... peccato non si veda la ritenzione idrica..vi assicuro che c'è anche quella...”.

Il selfie del suo fisico fresco di parto appare in tutto il suo splendore, con le curve morbide e materne. Elena non vuole apparire perfetta, ma normale e lo precisa in un lungo post: “Ci tengo a precisare che ognuno di noi post parto ha una ripresa diversa, molto dipende dai tessuti, dai muscoli che si avevano prima di rimanere incinta, dai kg presi (io ne ho presi 11 durante la mia gravidanza), ho mangiato bene e continuerò a nutrirmi bene perché credo nella frase " siamo ciò che mangiamo", anche io riprenderò a fare sport non appena potrò e non appena mi organizzerò con le poppate e sono vicina a tutte quelle mamme che purtroppo non hanno aiuti in casa ed hanno poco tempo da dedicare alla cura del corpo; comunque anche una bella camminata e qualche esercizio al parco con il bebè nella carrozzina possono fare tanto così come nutrirsi senza schifezze e non c'è bisogno necessariamente di una nutrizionista per farlo perché in fondo sappiamo benissimo quali sono i cibi "spazzatura"..un bacio a tutte”.



Elena, già mamma di Giacomo, ha dato alla luce la sua secondogenita qualche giorno fa dopo un lungo travaglio come ha scritto la Santarelli sui social: “Finalmente dopo tante ore sei arrivata...”.