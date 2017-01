21 ottobre 2014 Elena Santarelli con Bernardo Corradi e Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli, cena calabrese Scatti a tavola tra vip: dai calciatori Baronio e Sculli agli artisti Boldi e Tortora Tweet google 0 Invia ad un amico

11:29 - Metti una sera a cena a Roma... Ecco Elena Santarelli con il marito Bernardo Corradi, Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, il calciatore Roberto Baronio con Ezia Modafferi, ma anche Max Tortora, Massimo Boldi, Giucas Casella, Isa Iaquinta, Roberta Giarrusso, Giuseppe Sculli, Stefano Fiore, Roberta Morise, tutti ad assaporare i piatti tipici dell'enogastronomia calabrese.

Da Strabbioni si festeggiavano le “Eccellenze di Calabria 2014” e così si sono dati appuntamento tanti volti noti della tv e dello spettacolo per gustare i prodotti tipici della Calabria. La Santarelli e Corradi, belli e felici, hanno cenato insieme agli amici ed Elena non ha risparmiato scatti con le amiche. In posa anche i calciatori Stefano Fiore, Giuseppe Sculli, Roberto Baronio tra brindisi e risate tra amici.