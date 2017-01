Elena Morali, toglie l'intimo e si infila il bikini

Il fidanzato non è geloso e lei alla tintarella ci tiene. Così porta in borsa un bikini, non si sa mai. Se esce un raggio di sole, l'occasione è buona per abbronzarsi. Il settimanale Donna al Top ha pizzicato Elena Morali mentre si toglie l'intimo e si infila il costume sul lago d'Iseo. Il siparietto è piccante e la ex Pupa in due pezzi è da sballo.

Il suo profilo social è zeppo di scatti in bikini, ammiccanti e prorompenti. Il suo modello preferito è un due pezzi minimal bianco con pizzo nero, provocante e audace che sfoggia in tantissime fotografie. “Il mio fidanzato ( il comico di Colorado Gianluca Fubelli detto Scintilla) non è geloso - dice la ex Pupa – Avete visto gli scatti che la gente pubblica in Rete? Io sono più vestita. Comunque nelle mie foto non c'è mai malizia e non mi sono mia esposta completamente nuda”.