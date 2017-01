Elena Morali, sexy topless in bianco e nero

09:49 - Body nero abbassato fino alla vita e mani a coprire le linee formose del suo seno nudo. E' una foto ad alto tasso erotico quella che l'ex Pupa Elena Morali posta su Twitter. Gambe sinuose in primo piano, curve mozzafiato e labbra carnose sono un vero spettacolo della natura.

Sempre sexy e provocante sul social la Morali non esita a mostrare con orgoglio la sua straordinaria fisicità. Bionda, con occhi da cerbiatta e dalle forme conturbanti, l'ex fidanzata di Renzo Bossi e Gué Pequeno, a 24 anni sfoggia un fisico da modella. In posa per uno shooting o per un selfie davanti allo specchio in bikini, mostra sempre il meglio di sé. E che dire di quando augura il buongiorno senza biancheria intima...