Elena Morali, sexy bikini da... un'isola

12:08 - Lato B da capogiro e curve strepitose, Elena Morali posta scatti in bikini da Santo Domingo e cinguetta: "Chi vuole fare cambio con questa vita??... così persempre". L'ex Pupa e ex di Guè Pequeno e Renzo Bossi si crogiola al sole sulla spiaggia, in un micro bikini che non può che valorizzare le sue forme prorompenti e sexy e sembra voler mandare un messaggio a qualcuno...

Bionda, occhi azzurri e un corpo da mozzare il fiato Elena, 24 anni, è appena tornata dalla sua ultima vacanza d'inverno su un'isola da sogno per registrare Colorado: "Sono tornata da un giorno e già mi manca!!! santodomingo nel mio cuore", scrive la showgirl sul suo profilo social, "Terra stupenda, gente fantastica".



Intanto su un'altra isola, ben più "mediatica", il suo presunto nuovo fidanzato, Andrea Montovoli è alle prese con la sopravvivenza e con splendide isolane che, pare, abbiano già tentato di sedurlo... Come andrà a finire si saprà solo day by day. Elena, dal canto suo, non si perde d'animo e non si abbatte, con quel lato B e quel décolleté non teme concorrenza e pare voler dire: "Guarda Andrea cosa ti perdi..."