Elena Morali, lato B insabbiato e bollente

"Che faccia da schiaffi" cinguetta ironica Elena Morali sui social e mostra un lato B da far girare la testa. Dalle Maldive, dove ha festeggiato il 25esimo compleanno, l'ex Pupa dà un vero e proprio spettacolo condividendo l'album fotografico di queste vacanze fuori stagione in un luogo paradisiaco. In micro bikini l'ex di Guè Pequeno e Renzo Bossi si crogiola al sole e sfoggia le sue forme prorompenti e sexy.

Bionda, occhi azzurri e un corpo da mozzare il fiato Elena, si è presa una pausa da Colorado Cafè e si è concessa una vacanza d'inverno in un posto incantevole... sognando l'Isola. Pare infatti che la bionda showgirl, vincitrice del "Pallone d'Oro sexy 2015" per Twitter sia tra le possibili partecipanti dell'Isola dei Famosi 11. E per lei sarebbe la seconda esperienza in un reality show Mediaset dopo "La pupa e il secchione - Il ritorno", in cui si classificò seconda in coppia con Fulvio de Giovanni.



Intanto si rincorrono le voci sul suo presunto nuovo fidanzato, il simpatico comico e attore di Colorado Gianluca Fubelli detto Scintilla. Dopo Renzo Bossi, il campione spagnolo di motociclismo Jorge Lorenzo e il rapper Guè Pequeno, insomma è la volta di un comico.