Elena Morali, l'ex Pupa super sexy fa "scintille" con il suo comico

Sguardo intenso e fisico da urlo per Elena Morali, l'ex Pupa che da poco meno di un anno ha conquistato il cuore del comico Gianluca Fubelli. Sulla cover del magazine greco Men's Academy la modella mette in luce le sue curve sexy, dal topless appena coperto con le mani alle sue gambe sinuose appoggiate sul divano, sino a un lato B che pare disegnato con il compasso.

Dopo alcune storie più o meno durature con Renzo Bossi, il pilota Jorge Lorenzo e il rapper Guè Pequeno, Elena ha trovato l'amore sul palco di Colorado. Merito della sua serenità va a Gianluca Fubelli, meglio noto come Scintilla. I due vivono la loro relazione alla luce del sole e su Instagram postano scatti delle vacanze trascorse insieme in Sardegna e da poco terminate. Ridono, si baciano e si scambiano cuoricini.



Ma Elena fa molto di più. Sul social posta immagini che lasciano senza fiato, da quelle in cui è sdraiata sul letto con gli slip che si perdono tra le natiche, davanti allo specchio di profilo o con uno zoom sul florido décolleté. Pose super hot che fanno "scintille"...