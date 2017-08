Elena D'Amario in bikini mostra i muscoli

Altro che Stefano De Martino! Le vacanze di Elena D'Amario sono all'insegna dell'allenamento. La ballerina di Amici non riesce a stare ferma nemmeno durante l'estate e tra un bagno di sole e un tuffo in acqua regala cartoline delle sue splendide pose. In bikini mostra i muscoli e il suo fisico fa impazzire i follower.