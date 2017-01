Ecco come faticano le vip... in top

Ai pesi, sulla panca, mentre corrono e sul ring. Le vip non rinunciano alla loro femminilità anche mentre sudano in palestra. Con un semplice top aderente mettono in primo piano gli addominali scolpiti, frutto di fatiche e sacrifici, e esaltano le curve del seno. Federica Nargi, Aida Yespica, Ana Laura Ribas e Belen. Tutte in micro canottiera per un selfie molto sensuale.

Larghi tutoni e felpe extra large sono solo un vecchio ricordo. Con un micro pezzetto di stoffa le nostre celebrità non rinunciano alla possibilità di ammirarsi e mostrare sui social ai follower la loro statuaria bellezza. Belen, davanti allo specchio della palestra si mostra con una sensuale tenuta ginnica che evidenzia muscolatura e forme impeccabili. Identico effetto per l'ex velina Federica Nargi e la magnetica Martina Colombari che sdraiata sulla panca solleva i pesi con soddisfazione.



Pancia in dentro ultrapiatta e petto in fuori per Aida Yespica che sul ring esibisce un fisico da modella. Guantoni alle mani anche per Laura Torrisi che si allena indossando un reggiseno sportivo che delinea le forme del suo prosperoso décolleté.



Stessa mise per Fedrica Fontana e Ana Laura Ribas. Top e pantaloncini per piacere e piacersi.