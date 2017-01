Due donne per Fabrizio Corona... con il resto di una

L'ex agente dei paparazzi, uscito dal carcere da poco, e la showgirl venezuelana, da sempre considerata la sexy-rivale di Belen, sono stati sorpresi nella notte di Milano. Dopo aver cenato in un famoso ristorante giapponese, si sono allontanati su un'auto con autista per dirigersi a casa di Corona dove sono entrati insieme.



Fino a pochi giorni fa, Mariana cinguettava felice con il fidanzato fotografo Filippo Di Renzo.



Ginevra Rossini invece, è figlia di Giulia Ligresti e Tato Rossini ed ex storica di Luigi Berlusconi e Marcantonio Brandolini d'Adda. I due si sono incontrati in occasione della festa per i dieci anni del "The Club". Hanno flirtato tutta la sera e sono andati poi via insieme. Non si è trattato di un incontro fugace: i due si sono visti anche il giorno dopo per un brunch.



Ne "vedremo" delle belle.