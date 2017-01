Drew Berrymore, i suoi primi 40 anni... senza trucco e con qualche zampetta di gallina

11:03 - Ha appena compiuto 40 anni e l'ex bambina prodigio dall'adolescenza turbolenta si mostra al mare in versione naturale, senza un filo di trucco. Drew Barrymore, ad occhi chiusi evidenziando qualche piccola rughetta, sorride al sole, sorride alla vita e si gode la sua vacanza tra le onde. E su Instagram scrive un semplice “Forty”.

Proveniente da una famiglia di attori non è stato difficile per lei entrare nel mondo del cinema. A soli sette anni raggiunse il successo grazie alla pellicola E.T. - Extraterrestre. Da lì la sua carriera decollò, anche se non sono mancarono scandali, momenti bui e due matrimoni falliti nel giro di poco.



Ma quella è acqua passata. La Berrymore, tenace e bravissima interprete festeggia i suoi 40 anni da mamma di due bimbi e moglie felice, mettendosi a nudo. Non un filo di make up sul viso, niente maschere... lei, acqua e sapone, si mostra felice e appagata in tutta la sua naturale bellezza. E ci piace! Tanti auguri Drew.