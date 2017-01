Doutzen Kroes, un Angelo... da paura

Doutzen è perfetta come poche. E quando sfila in lingerie per Victoria's Secret è solo da ammirare, anche con una punta di invidia. Nel giro di tre anni ha affrontato due gravidanze che non le hanno lasciato il minimo segno di cedimento, anzi, ha ritrovato la forma fisica in un batter d'occhio tanto da poter ricalcare le passerelle in tempi record.



Anche il suo viso, acqua e sapone, non passa inosservato. Con quegli occhi da cerbiatto e le labbra carnose c'è poco da puntualizzare. ma questa volta sul social ha giocato un bello scherzetto, forse colpa dell'immagine in bianco e nero o dello sguardo fisso sull'obiettivo, ma è il caso di dire che la Kroes è un Angelo che quasi... fa paura.