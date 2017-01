Doutzen Kroes, incidente sexy in spiaggia

14:06 - Che posi per uno shooting fotografico in bikini sulla spiaggia di Miami, non è una novità per nessuno, tanto meno per lei. In fondo è Doutzen Kroes, tra le più sexy modelle di Victoria's Secret. Che durante i preparativi per gli scatti però, circondata da truccatori e stilisti, spunti il suo seno nudo è sicuramente un bel siparietto bollente. Che i flash immortalano subito.

Doutzen, bella, bionda e dalle curve statuarie, non ha certo bisogno di essere notata. Un seno che spunta involontariamente però, è sempre uno di quegli incidenti sexy degni di nota, che fanno gola a tutti.



E così se la seducente modella trentenne, già mamma di due bambini di 4 anni e 7 mesi, è sicuramente un gran bello spettacolo da ammirare mentre posa in costume bianco e con una tuta nera scollatissima, il vero e e proprio show è altrove, ovvero in quello scorcio di seno a vista rubato e immortalato, che sa tanto di proibito, segreto e desiderato.