Dopo l'addio a Stefano, Belen è nera

Cambio di rotta e d'immagine per Belen Rodriguez. Da quando si è separata da Stefano De Martino gli occhi sono puntati su di lei ancor più di prima. Beccata a Cortina con la madre e le amiche, la showgirl ha precisato di esserci andata come ogni anno sui monti per rilassarsi. Ora per mettere tutti a tacere e sgombrare voci da possibili ritorni di fiamma (con l'ex Marco Borriello) si mostra più pensierosa e coperta che mai.

Le prime foto milanesi dopo l'addio al marito ballerino la vedono in compagnia della madre Veronica Cozzani e del figlio Santiago. Accantonati i look audaci, le scollature e gli stacchi di coscia, le curve provocanti e l'aria sexy, la nuova Belen è in total black: scarpe alte, pantaloni a zampa, trench e maglia nera. Non si vede un centimetro di pelle nuda e le sue forme sono ben nascoste dall'abbigliamento elegante e serio. Ha occhi solo per Santiago, a cui compera un giochino. E quando esce da un locale per fumare si intrattiene a chiacchierare con un anziano.