Dopo il duello tra regine, pace fatta tra Letizia e Sofia

Dopo il plateale alterco tra suocera e nuora andato in scena sul sagrato della cattedrale di Palma di Majorca, torna il sereno tra le reali spagnole. Letizia, moglie di Felipe e attuale regina, sorride e apre la portiera alla ex regina nonché suocera. Sorrisi e gesti affettuosi chiudono lo scandalo che aveva visto gli spagnoli schierarsi per lo più in difesa della nonna rea di aver stretto a sé la nipote per una foto.