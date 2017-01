Donatella Versace, eccola a 61 anni in bikini

Vacanze di lusso per Donatella Versace che si concede gli ultimi bagni di sole a Portofino scortata da un aitante quanto misterioso uomo tatuato. A 61 anni l'imprenditrice indossa un due pezzi di gran rispetto che mette in luce la sua tintarella e una silhouette asciutta.

Si sa, è il piccolo dettaglio che fa la differenza e di certo nessuno deve spiegarlo a Donatella Versace che anche in mare aperto sfoggia grandi orecchini in oro giallo, braccialetti e orologio al polso e capelli biondo platino raccolti in una coda tiratissima.



Stilista e imprenditrice di successo, Donatella ha chiuso il 2015 della Gianni Versace spa a quota 645 milioni di euro, a +17,5% sull'anno precedente mentre le vendite sono aumentate del 28,9% passando da 980 dipendenti a 2mila. Queste sono le cifre riportate dal settimanale Novella 2000 che ha pizzicato Donatella in una pausa relax di qualche giorno in uno dei luoghi più incantevoli della Liguria.



Sorridente e di compagnia, la Versace si rilassa sul materassino mentre chiacchiera con il suo premuroso accompagnatore. Poi si concede una nuotata tra le rocce prima di asciugarsi al sole dando uno sguardo al telefonino.