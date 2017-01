Dolce e Gabbana, coppie a passeggio in riva al mare

In trasferta per le vacanze a Saint Barts, Domenico Dolce e Stefano Gabbana si sono concessi una passeggiata in riva al mare in compagnia di due amici dopo il mega party di San Silvestro. Stefano, in boxer, ride e scherza con un bel moro da cui si fa massaggiare anche il collo. Domenico, con tanto di maglietta e cappello, cammina a braccetto con un biondino...

Preparate le valigie anche i due stilisti Dolce e Gabbana sono volati al caldo per trascorrere le feste natalizie in totale libertà. Via cappotti e abiti pesanti si sono regalati giorni di puro divertimento circondati da parenti, amici e molti vip, tra cui Anna Dello Russo, Victoria Silvstedt e Izabel Goulart. Con una super festa organizzata sulla spiaggia, e tanto di dress code "graffiante", hanno ballato e festeggiato il nuovo anno in grande stile.



Pizzicati in spiaggia, il giorno dopo, Stefano e Domenico hanno smaltito gli "eccessi" con una passeggiata in piacevole compagnia. Mentre il primo si è intrattenuto con un morettino dalla barba appena accennata, Gabbana, più serio, si è "appoggiato" a un giovane ragazzo dalla chioma ossigenata.