Divorzio Khloe Kardashian-Lamar Odom: la firma il 17 dicembre

Il 17 dicembre Khloe Kardashian e Lamar Odom saranno ufficialmente ex coinugi. Manca solo il timbro di un giudice sulle carte di divorzio per decretare la fine del vincolo matrimoniale della coppia. Secondo il sito Tmz.com, che avrebbe visto i documenti, entrambi rinunciano ad ogni assegno di mantenimento e divideranno a metà un conto corrente e la loro società di produzione, la Khlomr.

Per il resto, a ciascuno il suo. Khloe aveva presentato richiesta di divorzio a dicembre 2013. Nel 2015, lui era stato ricoverato in fin di vita al Desert View Hospital dopo essere stato trovato praticamente in overdose dentro un bordello del Nevada.