Divorzio Jolie-Pitt, la Rete si schiera con Jennifer Aniston

Mentre Angelina Jolie prepara i documenti per il divorzio da Brad Pitt , tra i trending topic di Twitter spunta Jennifer Aniston, abbandonata dal divo hollywoodiano dopo l'incontro con la Jolie sul set di "Mr. and Mrs. Smith", nel 2004. E se la vendetta è un piatto che va consumato freddo, secondo i fan della celebre Rachel di Friends è arrivata l'ora di sedersi a tavola. "That's Karma for you!", avrebbe commentato secondo l'US Weekly la star tradita. E il social si è scatenato ipotizzando commenti e postando immagini della ex moglie molto divertita...

Felicemente sposata dal 2015 con Justin Theroux, per la Aniston Pitt fa parte del passato. Ma se lei è riuscita a dimenticare l'ex marito non è stato lo stesso per i suoi fan che invece non hanno gradito il tradimento di Brad e la separazione della coppia, schierandosi inevitabilmente dalla parte della moglie abbandonata. E mentre Angelina e Brad stanno vivendo un momento molto delicato, il web si scatena a suon di commenti e immagini di ipotetiche reazioni della Aniston alla notizia della separazione. C'è chi se l'immagina cheerleader che esulta con tanto di pon pon in mano, chi mentre sorseggia una bibita con un'espressione compiaciuta, chi con il dito medio alzato e chi pensa che si sia fatta una grassa risata. In realtà pare che l'attrice si sia fatta sfuggire un semplice "That's Karma for you!".



Ben più tese invece sono le reazioni di Brad nei confronti della moglie che lo accusa di consumare droghe e alcol e di avere un atteggiamento rabbioso con i sei figli. Dal canto suo Brad vorrebbe gestire la situazione con un profilo più basso per garantire serenità ai ragazzi. Ma ormai è troppo tardi: da quando è trapelata la notizia la casa dei Brangelina è circondata dai fotografi in cerca di dettagli.