Diletta Leotta entra a far parte della squadra di Radio 105

“Stare in radio con Daniele Battaglia e Alan Caligiuri è come andare a pranzo con due amici e parlare di tutto ciò che ti viene in mente senza alcuna remora. Con loro è impossibile non divertirsi. 105 Take Away è l'unico posto al mondo dove una stonata come me può cantare qualsiasi cosa senza essere sommersa di pomodori.” Nel corso delle puntate la Leotta ha cantato “Felicità” di Albano e Romina Power, “Figli delle stelle” di Alan Sorrenti, “Non succederà più” di Claudia Mori. L’appuntamento è con “105 Take Away” – con Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Alan Caligiuri – in onda su Radio 105 dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00.