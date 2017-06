Diego Passoni e Pier, quel "sì" tra lacrime e musica all'insegna dei diritti

Gli applausi, interminabili. E le lacrime. Di gioia e commozione. Hanno fatto da colonna sonora al loro "sì". Per Diego Passoni , voce storica di Radio Deejay ed ex concorrente di Pechino Express e il compagno Pier Mario Simula è stato un giorno indimenticabile. Una data simbolo, perché per unirsi civilmente hanno scelto il 24 giugno, in coincidenza con il Milano Pride. "Lo abbiamo fatto per noi e per commemorare tutti coloro che hanno combattuto perché oggi noi avessimo dei diritti", raccontano a Tgcom24.

Una festa lunghissima, che è cominciata al mattino, in una sede che più istituzionale non si può: il Palazzo Reale di Milano. Dove tra concerti improvvisati nel cortile e una sala gremita di amici e curiosi Diego e Pier si sono uniti in matrimonio emozionando i presenti.



L'amica e collega La Vale ha letto quello che i due hanno abbozzato la sera prima: "Non si capisce bene il perché ma nella storia l'uomo tende sempre a privare l'altro dei diritti di cui lui invece vuole poter beneficiare e quindi ogni diritto umano, civile, del lavoro è una conquista da non dare mai per scontata. Oggi siamo riuniti qui e vogliamo ricordare che noi per primi dobbiamo da buoni cittadini vegliare sui diritti di tutti. Ecco perché tutti voi nelle vostre battaglie potrete sempre contare su di noi...".



Dopo il lancio classico del bouquet, ripetuto simbolicamente nella parata del Gay Pride, la festa si è trasferita di sera, al Fresco. Con i più intimi. Dal cantante Antonino a Paola Barale, Emis Killa, Don Joe dei Club Dogo con la moglie Simona, Giovanni Ciacci, Raffaello Tonon, Geppi Cucciari, Paola Iezzi, Pamela Petrarolo, Ambra Romani, Margherita Zanatta, Cristina Bugatti e, naturalmente, l'amica di sempre La Pina (ha pianto tanto, ndr) con il marito Emiliano Pepe, che dopo la lettura delle promesse ha regalato una commovente "Reginella" agli sposi. Balli e musica fino a tarda notte. Adesso alla coppia non resta che fare le valigie per il viaggio di nozze, anzi "d'amore", in Israele e Giordania.