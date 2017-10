Derby di Milano, sfida a colpi di curve... bollenti

Occhi puntati sul derby della Madonnina e non solo per i calciatori in campo. Cresce sempre di più l'attenzione sulle wags soprattutto dopo i nuovi acquisti di Milan e Inter. Tra le curve rossonere da non perdere Irene Gonzales Toboso e Erin O'Neil. "Rispondono" le nerazzurre Wanda Nara, Ever Benega e Barbora Hroncekova.