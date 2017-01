Denny Mendez, galleggia in bikini a 5 giorni dal parto

In attesa che arrivi la cicogna, Denny Mendez si consola con un enorme cigno gonfiabile in piscina. Super esplosiva, a pochi giorni dal parto, l'ex Miss Italia, ormai di casa a Los Angeles, si sollazza in acqua con un bikini che esalta un ventre incontenibile. Compagna di Oscar Generale, celebre manager delle star di Hollywood, per la coppia è il primo figlio.

Denny e Oscar non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia e... detto fatto. Tra pochi giorni conosceranno il frutto del loro amore e non potrebbero essere più felici. Ormai agli sgoccioli Denny si rilassa in piscina sotto il sole della California. Raggiante e in splendida forma si gode questi ultimi momenti con il pancione lasciandosi cullare dall'acqua.



Per il matrimonio c'è sempre tempo, anche se fa parte dei progetti della coppia. Dopo la proposta di nozze in grande stile, avvenuta sul red carpet al Festival di Cannes di due anni fa, ci aspettiamo che la cerimonia sia altrettanto emozionante.