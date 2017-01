Deborah Roversi, l'ex di Andrea Pirlo è davvero in gran forma

Fisico mozzafiato e sorriso smagliante per Deborah Roversi. La bionda ex moglie di Andrea Pirlo sfoggia un bikini a fascia che le "strizza" il bel décolleté e un gonnellino super sexy a coprire lo slip. In mare con alcuni amici si mette alla guida di una moto d'acqua poi passeggia in solitaria sul bagnasciuga...

Ha ritrovato il sorriso e sembra essersi del tutto ripresa dal... fallo subito dall'ex marito Pirlo. Che non solo l'ha bellamente sostituita con un'altra bionda, Valentina Baldini, ma è anche emigrato in America, dove attualmente gioca come centrocampista per il New York City. Lei non sembra essersi scomposta, sfoggia un fisico da schianto e a Forte dei Marmi si gode una vacanza in solitaria, senza i figli e senza il nuovo fidanzato, l'aitante imprenditore Alessio Albini, di cui, a dire il vero, nell'ultimo periodo non si hanno tracce. Deborah però non sembra crucciarsi della sua "singletudine"... ormai si è abituata!