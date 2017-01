28 gennaio 2015 Deborah Roversi - Alessio Albini, la passione prende quota a St. Moritz Vacanze romantiche per la ex moglie di Andrea Pirlo e il suo nuovo amore Tweet google 0 Invia ad un amico

12:10 - Come l'ex marito Andrea Pirlo, anche Deborah Roversi vive il suo amore con l'imprenditore Alessio Albini alla luce del sole. I due si sono conosciuti la scorsa estate e da allora sono inseparabili. Avvistati da Chi in vacanza a St. Moritz, si abbracciano e si baciano con passione sotto la neve. Intanto i figli di Deborah sono a Torino con il padre e la sua compagna Valentina Baldini.

Dopo la separazione avvenuta nel 2014, anche la Roversi ha voltato pagina in amore ritrovando la felicità al fianco di un aitante quarantenne. Insieme in Svizzera, Alessio e Deborah si concedono qualche giorno romantico ad alta quota dove lui ne approfitta per sciare mentre lei lo attende a fondo pista. La coppia, tra un bacio da brividi e un caloroso abbraccio riesce anche a scambiare quattro chiacchiere con l'ex calciatore Demetrio Albertini e sua moglie Uriana Capone.



E mentre Deborah si diverte in montagna, i figli Angela e Niccolò, restano nel capoluogo piemontese con papà Pirlo e la sua fidanzata Valentina che ne approfitta per fare le prove da mamma.