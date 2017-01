De Rossi e Felberbaum nozze intime alle Maldive

Un matrimonio in gran segreto alle Maldive: approfittando della sosta di campionato per le festività natalizie Daniele De Rossi ha sposato Sarah Felberbaum. Nozze in spiaggia, top secret fino all'ultimo e con pochissimi invitati, giusto gli amici stretti e i parenti. L'attrice è fidanzata con il centrocampista della Roma dal 2011, e gli ha dato la seconda figlia, Olivia, che ha quasi due anni. Nel 2006 De Rossi aveva sposato in chiesa Tamara Pisnoli, da cui ha avuto la sua prima figlia Gaia, che adesso ha 10 anni. Al rientro in Italia la coppia registrerà il matrimonio al Comune di Roma, dove gia' qualche settimana fa erano apparse le pubblicazioni.