Dayane Mello, topless e risate in bianco e nero

Brasiliana, top e mamma bellissima Dayane Mello accende le fantasie dei suoi follower con una serie di scatti in bianco e nero piccanti e mozzafiato su Instagram. In topless sdraiata sul letto, con solo gli slip di pizzo addosso la splendida modella ride e incanta tutti.

Protagonista di un calendario super bollente per For Men e di tante cover e brand importanti, da Sportweek a Yamamay e ex concorrente di Ballando con le stelle, la Mello non disdegna l'"auto promozione social" e così eccola spesso su Instagram a postare scatti ammiccanti in cui posa seminuda. Le sue curve perfette e il suo fisico super sexy glielo permettono. Il tutto senza mai trascurare la piccola Sofia, di poco più di un anno, avuta dal compagno Stefano Sala, di cui resta... innamorata pazza.