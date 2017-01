Dayane Mello svela il lato intimo: "Mi viene naturale spogliarmi, non sono timida"

E' tutt'altro che timida Dayane Mello. D'altronde per una come lei, abituata a lavorare con il suo corpo, mostrarsi senza veli per un calendario è quasi naturale, figuriamoci in lingerie. Eccola in anteprima per Tgcom24 direttamente dal backstage della nuova campagna di un noto marchio modenese di intimo "Mi sento in forma", ci confessa e si propone: "Ora mi manca solo Sanremo".

La venticinquenne brasiliana gioca maliziosa con l'obiettivo mentre posa sensuale. La lingerie fascia le curve e mette in mostra il seno prosperoso oltre ad incorniciare un lato B da dieci e lode.



"Non sono per niente timida - racconta - per me fare un calendario mettendomi a nudo è una cosa naturale, ovviamente farlo per 'For Men' è stato un privilegio, secondo me è il più bello di sempre: è sexy, elegante, chic, dolce.. Non è volgare, anzi c'è molta classe". In amore prosegue a gonfie vele. E' fidanzatissima con Stefano Sala, frontman della rock band "The Crocs", ed è una neo mamma felicissima: "Stefano e Sofia sono i miei amori, per fortuna è tutto perfetto e sono molto contenta".



Dopo deici anni come modella, in tv la carriera della Mello è appena cominciata ma c'è da scommettere che si sentirà molto parlare di lei. Reduce da "Ballando con le Stelle", ma per il 2015 Dayane sogna senza freni: "Voglio presentare Sanremo... E' la storia della tv italiana, anche se non parlo benissimo la vostra lingua, chissenefrega, Carlo Conti, guardami... La musica italiana mi piace, adoro Laura Pausini. Voglio calcare il palco dell'Ariston, sognare non costa nulla...".