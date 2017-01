Dayane Mello siparietto sexy in boutique

11:01 - Nuda e disinibita in tutta la sua statuaria bellezza l'abbiamo già ammirata nel calendario For Men, ma il fascino intrigante di questo siparietto bollente ha tutto un altro sapore. Dayane Mello prova un paio di scarpe in una boutique milanese e i paparazzi la immortalano, gamba piegata e vista molto... intima.

La modella 25enne carioca non sembra per niente interessata ai flash che la spiano da dietro la vetrina. Seria e impegnata nella scelta delle scarpe Dayane, che indossa una lunga gonna con spacco inguinale su un lato, si siede accavalla le gambe e sfoggia uno stacco di coscia mozzafiato. Poi piega una gamba sullo sgabello per provare un sandalo molto estivo e et voilà l'intrigante siparietto bollente con le segrete intimità in bella vista!