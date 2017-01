Dayane Mello, scatti a nudo e lesbo sui social

Innamorata pazza del suo Stefano Sala, che l'ha resa mamma della piccola Sofia un anno fa, la modella brasiliana Dayane Mello , non disdegna le provocazioni saffiche sul social. Eccola con l'amica Tania Bambaci, fidanzata di Samuel Peron , compagno di ballo della Mello, in una serie di scatti lesbo chic. Nude, sexy e bellissime!

Dayane e Tania si abbracciano, nude e provocanti, seni contro seni, le gambe intrecciate, lo sguardo ammaliante verso l'obiettivo. Disinibite e per niente in imbarazzo le due modelle, felicemente fidanzate, giocano ad osare oltre i limiti del consueto e accendono eroticamente l'immaginazione dei follower. Poi riecco Dayane da sola in tutta la sua scultorea bellezza, in topless distesa su un letto, in lingerie nera su un balcone, lato B scolpito in primo piano. Una donna così può permettersi qualsiasi cosa. L'effetto sarà sempre lo stesso.