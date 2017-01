Dayane Mello, nuda alla finestra

Sempre più nuda e incredibilmente sexy, Dayane, la modella brasiliana che ha partecipato a Ballando con le stelle e Monte Bianco, si diverte a postare foto provocanti in cui appare come mamma l'ha fatta. Con lei in questo scatto hot compare anche il bellissimo fidanzato Stefano Sala. Per raffreddare i bollenti spiriti dei fan, i due alternano foto vietate ai minori a scatti casalinghi in compagnia della loro bimba. Il loro album di famiglia è tutto da sfogliare...