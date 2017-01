Dayane Mello mezza nuda, il buongiorno si vede dal sex appeal

09:51 - Spogliarsi per lei è naturale e farlo davanti ai flash o davanti al proprio cellulare poco importa. Al risveglio in biancheria intima o davanti allo specchio prima della doccia, Dayane Mello si scatta immagini elettrizzanti che la ritraggono mezza nuda ed esplosivamente sensuale. Sul suo profilo social fa impazzire i follower con foto in lingerie e baci appassionati. Ma il suo cuore batte solo per Stefano e Sofia.

Ha esordito in tv come ballerina in un programma dedicato al ballo, poi ha sorpreso con un calendario erotico in cui compare senza veli per For Men. E' andato subito a ruba, tanto che l'editore ha dovuto provvedere in tempi rapidi alla ristampa. Ora inonda i social con scatti mozzafiato, in cui posa con slip e reggiseno e mostra le sue curve. Intrigante e maliziosa, fa di ogni selfie un siparietto hot. E pure quando posa in coppia con il compagno Stefano lascia senza fiato tra baci appassionati e abbracci irresistibili.