Dayane Mello, il 13simo scatto hot alla presentazione del Calendario

Non bastavano i 12 scatti bollenti in cui appare senza veli, alla presentazione del suo Calendario 2015 per For Men, l'altra sera Dayane Mello, la conturbante modella brasiliana, ha offerto un tredicesimo scatto super sexy da far girare la testa. La prorompente bellezza carioca ha indossato un mini abitino rosso con un lato completamente trasparente e apparentemente nulla sotto. Un siparietto ad alto tasso erotico.