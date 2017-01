Dayane Mello, fondoschiena perfetto al mare

10:27 - Curve da capogiro in vacanza con le amiche, prima di tornare a riabbracciare il compagno. Dayane Mello si è concessa un po' di relax al mare e ha sfoderato le sue forme perfette sul suo profilo social. Ora rientrata in Italia ha trovato Stefano Sala e la piccola Sofia ad accoglierla. Per loro nuovi progetti in vista.

Reduce dall'esperienza a Notti sul ghiaccio, Sala ha confessato di volersi trasferire da Milano a Roma. “Sto cercando di convincere Dayane... mi sono trovato benissimo nella Capitale” ha detto il modello. Ma quel che più conta è stare con la sua amata. Nonostante in questo periodo siano stati spesso lontani per lavoro la loro passione non si è minimamente affievolita, anzi la Mello e Sala sono più innamorati che mai.