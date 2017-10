Dayane Mello e Carlo Gussalli Beretta, che colpo... dritto al cuore!

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 25 ottobre, le immagini del flirt tra Dayane Mello (28 anni), ex concorrente de "L'Isola dei famosi", e Carlo Gussalli Beretta (20 anni), erede della celebre dinastia che produce armi dal 1526. La prima volta che i due sono stati visti insieme è stata la scorsa estate, a Forte dei Marmi. E ora rieccoli a Milano, con la Mello che posta sui social la foto di un anello prezioso.