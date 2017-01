Dayane Mello curve carioca in bikini

13:46 - Le sue curve sono impeccabili, la sua bellezza perfetta e con quel micro bikini Dayne Mello è una scultura di sensualità e sex appeal. La splendida modella brasiliana, 26 anni, ammicca maliziosa su Instagram in una serie di scatti della sua vacanza lampo al mare e lascia tutti a bocca aperta.

Lo scettro per il primo bikini hot di stagione va quindi a lei, che mostra le sue forme seducenti in spiaggia e poi a bordo piscina con un'amica.

Solo una settimana fa i paparazzi l'avevano immortalata a Milano durante uno shopping molto bollente con visioni molto intime sui suoi slip.

Adesso, in vacanza per qualche giorno in Spagna, l'ex concorrente di "Ballando con le stelle" sfoggia un sorriso radioso e pose da diva.



In poco tempo la sexy Dayane è riuscita a conquistare lo showbiz made in Italy con le sue curve carioca e la sensazione è che di lei si sentirà parlare sempre più spesso...